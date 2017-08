Na Savi pred HE Blanca opazili črn madež

Sevnica, 4. avgusta - Na reki Savi so danes pred Hidroelektrarno (HE) Blanca opazili črn masten madež, poroča spletna stran uprave za zaščito in reševanje. Veter ga je popoldne odnesel proti Sevnici, madež pa se je tako močno razširil in razkrojil. Pristojne službe so že vzele vzorce in ugotavljajo, od kod je madež, je poročala Televizija Slovenija.