Zaradi onesnaženja vode na kopališču v Portorožu kopanje prepovedali

Portorož, 4. avgusta - Na naravnem kopališču Plaža hotela Vila Park v Portorožu je kopanje zaradi onesnaženosti in s tem povečanega tveganja zdravja kopalcev do nadaljnjega prepovedano, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Agencije RS za okolje. Navedli so še, da so potencialni vir onesnaženja že odkrili in se sanacija že izvaja.

Mikrobiološko kakovost vode bodo na tem kopališču spremljali tudi v času sanacije. Na podlagi mikrobioloških preskušanj in ocene tveganja za okužbo, ki jo bo podal Nacionalni inštitut za javno zdravje, pa se bodo pristojni odločili o ukinitvi prepovedi kopanja in o tem obvestili javnost.

Fekalno onesnaženje je bilo na omenjenem kopališču ugotovljeno ob rednem monitoringu morske kopalne vode, ki ga izvaja Agencija RS za okolje.

Direktor javnega komunalnega podjetja Okolja Piran Alen Radojkovič je za Primorske novice pojasnil, da je prišlo do okvare in je počil kanalizacijski jašek ter se prelil med meteorne vode, te pa se izlivajo v morje med Bernardinom in skladišči soli. "Okvaro bomo popravili v nekaj urah in potem bodo pristojne službe ponovno opravile vzorčenje. Ponovili pa ga bodo še jutri," je dejal. Radojkovič je sicer še omenil, da so jemalci vzorcev ugotovili, da gre za madež, kar nakazuje, da bi lahko bil vzrok za onesnaženje tudi izpust kakšne ladje.

Po besedah Radojkoviča "še nikoli nismo odsvetovali kopanja v morju". "Menim, da so okoljevarstvene službe, odkar je v Sloveniji nedavno prišlo do dveh večjih industrijskih onesnaženj, še bolj previdni. Kar je konec koncev pozitivno," je dejal.

Kot še poročajo Primorske novice, je Borut Fakin iz Hotelov Bernardin, ki upravljajo plažo hotela Vile Park, povedal, da so kopališče zaprli okoli poldneva, ko so dobili informacijo NIJZ o onesnaženosti vode. "Takoj smo izobesili rdečo zastavo in kopalce obvestili o tem. Naše goste smo preusmerili na plažo pred Grand hotelom Bernardin ali na druge bližnje plaže," je navedel.

"Monitoring kopalnih voda izvajamo vsakih 14 dni. Nazadnje so vzorce vzeli v torek in analiza, ki traja kakšen dan, je pokazala, da je voda fekalno onesnažena," pa je za časnik pojasnil Radojkovič.

