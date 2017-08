Gašenje požara pri Divači pri koncu, gasilci prehajajo na požarno stražo

Divača, 4. avgusta - Gasilci so požar, ki je v četrtek popoldne izbruhnil ob železniški progi Rodik-Divača, po 24 urah pripeljali h koncu. Tako naj bi ob 18. uri zaključili z intervencijo in prešli na požarno stražo, je povedal vodja intervencije Boris Budal. O nadaljnjih ukrepih bodo odločali v soboto zjutraj. Ljudje in objekti med požarom niso bili ogroženi.