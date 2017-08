Kmetje morajo pozebo prijaviti do 23. avgusta

Ljubljana, 4. avgusta - Kmetijska gospodarstva, ki so letos spomladi utrpela škodo po pozebi, jo morajo na svojo občino prijaviti do 23. avgusta, so sporočili s kmetijskega ministrstva. Prijava škode je predpogoj za vključitev kmetijskih površin v končno oceno škode, na podlagi katere bodo kmetje lahko uveljavljali ukrepe za pomoč po pozebi.