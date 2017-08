V kmetijstvu se bo kmalu začelo ocenjevanje škode zaradi suše

Ljubljana, 4. avgusta - Letošnja suša se v povezavi z vročinskimi valovi močno odraža v kmetijstvu. Prizadela je predvsem poljščine, vključno z zelenjadnicami na njivah in travinje. Kmetijsko ministrstvo skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje že pridobiva ustrezne podlage za začetek izdelave ocene po letošnji suši, so danes sporočili z ministrstva.