Na Kostelskem si kopalci Kolpo delijo z medvedi

Kostel, 4. avgusta - Na območju Občine Kostel, katere pretežno s Kolpo povezani turizem že drugo poletje krni obmejna žična ograja, so zadnji teden dvakrat opazili medveda, ki se je zato in zaradi suše skopal in napil vode ob kopalcih. Na Kostelskem sicer ocenjujejo, da se je turistični obisk v zadnjih dveh letih zmanjšal za tretjino.