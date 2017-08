Ob ponovnem opažanju medveda blizu naselij Zavod za gozdove opozarja na primerno ravnanje

Ljubljana, 2. avgusta - Medved se je ponovno približal naselju. Tokrat so medvedko z dvema mladičema opazili na območju Dobena in Rašice, so opozorili na Občini Mengeš. Zavod za gozdove ob vse pogostejših tovrstnih primerih sprehajalce opozarja na pametno ravnanje v njihovi bližini. Pomembno je, da na svojo prisotnost opozarjamo, so poudarili na zavodu.