Delo: Odprta vrata (4. 8.)

Ljubljana, 4. avgusta - Vrh voditeljev držav jadranske listine je pokazal, da Zahodni Balkan ostaja na vrhu seznama ključnih interesnih sfer ZDA v Evropi tudi v času vse večjih trenj med Washingtonom in Moskvo. Voditelji so se zbrali z namenom, da potrdijo skupen interes za ohranjanje miru in stabilnosti v regiji, in natanko to so tudi storili, v Delu piše Jure Kosec.