Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 8.)

Ljubljana, 4. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o napovedi predsednice NSi Ljudmile Novak, da bo na letošnjih predsedniških volitvah kandidirala za predsednico države. Poročale so tudi o požaru ob železniški progi Divača-Kozina in o tribuni ob 22. obletnici vojaške operacije Nevihta, ki je potekala v Ljubljani.