Pred pol stoletja izšel debitantski album Floydov The Piper At The Gates of Dawn

London, 5. avgusta - Na današnji dan mineva pol stoletja od izida kultnega albuma skupine Pink Floyd z naslovom The Piper At The Gates of Dawn. To je tudi edini album Floydov, ki je nastal pod močnim vplivom prvega pevca skupine Syda Barretta. Bil je strasten uporabnik LSD-ja, kar mu je zaznamovalo življenje. Prav Barrett je skupini nadel ime Pink Floyd.