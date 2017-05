V Londonu razstava o polstoletnem ustvarjanju Pink Floydov

London, 11. maja - V londonskem muzeju Victoria & Albert bodo v soboto odprli retrospektivno razstavo 50-letnega ustvarjanja skupine Pink Floyd. Na ogled bo okoli 350 predmetov, od različnih instrumentov, ovitkov za albume do notnih zapisov. Z razstavo Their Mortal Remains se bodo spomnili tudi 50-letnice izida prvega albuma skupine The Piper at the Gates of Dawn.