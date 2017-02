Cestni časopis Kralji ulice kot alternativa beračenju

Ljubljana, 9. februarja - V sklopu mednarodnega tedna cestnih časopisov so prodajalci Kraljev ulice na sprehodu po Ljubljani predstavili svoje življenjske zgodbe. Ustvarjalci časopisa so poudarili, da je časopis alternativa beračenju. "Prodajalcem omogoča, da nekaj prodajo in da si ustvarijo socialne mreže," je poudarila odgovorna urednica Kraljev ulice Mirjam Gostinčar.