Predvidenega srečanja Vraničar Ermanove in Kolar Celarčeve danes še ne bo

Ljubljana, 2. avgusta - Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in ministrica za finance Mateja Vraničar Erman danes še ne bosta iskali možnih rešitev za javne zdravstvene zavode, ki so v finančnih težavah. Za danes popoldne predviden sestanek je bil namreč zaradi drugih obveznosti odpovedan. Nov termin še ni določen, so za STA pojasnili na ministrstvu za finance.