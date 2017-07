Vlada imenovala predstavnike ustanovitelja v svete petih bolnišnic

Ljubljana, 27. julija - Vlada je danes v svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor v novem štiriletnem mandatu imenovala šest predstavnikov ustanovitelja. Imenovani so tudi predstavniki ustanovitelja v svetih bolnišnic Murska Sobota, Slovenj Gradec in Celje ter v svetu Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna.