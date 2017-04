Vlada sprejela akcijski program za izvajanje nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti

Ljubljana, 13. aprila - Vlada je na današnji seji na podlagi julija 2015 sprejete resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti sprejela akcijski načrt, ki opredeljuje aktivnosti v letošnjem in prihodnjem letu. Namen je izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev od zgodnjega obdobja življenja do pozne starosti.