Podpisnikov za dogovor o plačnih anomalijah bo očitno dovolj

Ljubljana, 27. julija - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so popoldne podpisovali anekse h kolektivnim pogodbam, s katerimi bo realiziran dogovor o odpravi plačnih anomalij. Za uveljavitev aneksa h krovni kolektivni pogodbi sindikalnih podpisov zaenkrat še ni dovolj, a imajo sindikati čas za podpis do 18. avgusta, tako da bo kvorum po napovedih dosežen.