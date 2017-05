Sviz: Vladni predlog odpravljanja anomalij favorizira državno upravo

Ljubljana, 25. maja - Vladni predlog odpravljanja plačnih anomalij v javnem sektorju je enostranski in do nekaterih skupin izrazito nepravičen, opozarja glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Pričakovali so, da bodo v prvi vrsti izboljševali prejemke najnižje plačanim, a očitno vlada skozi predlog favorizira državno upravo in delo v agencijah, ugotavljajo v Svizu.