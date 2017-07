V Alpah pred 34 leti rekordne temperaturne vrednosti; letos hladneje, a prihaja nov vročinski val

Ljubljana, 27. julija - Mineva 34 let, odkar so temperature v slovenskih Alpah dosegle rekordne vrednosti, spominja agencija za okolje (Arso). Današnje temperature ob 13. uri so sicer nižje za okoli 15 stopinj Celzija, a že v prihajajočih dneh lahko pričakujemo nov vročinski val, ko naj bi temperature marsikje po državi dosegale tudi do 35 stopinj Celzija.