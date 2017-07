Na MNZ zadovoljni z odločitvijo Sodišča EU glede odgovornosti Hrvaške pri prošnjah za azil

Ljubljana, 26. julija - Sodišče EU je s svojo odločitvijo, da je bila Hrvaška med begunskim valom odgovorna za obravnavo prošenj za azil, pritrdilo pristojnim slovenskim organom, ocenjujejo na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ). Glede na to so z odločitvijo zadovoljni, so zapisali v sporočilu za javnost.