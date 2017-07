Sodišče EU: Hrvaška je bila med begunskim valom odgovorna za obravnavo prošenj za azil

Luxembourg, 26. julija - Sodišče EU je v danes objavljeni razsodbi zapisalo, da je bila Hrvaška odgovorna za obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito oseb, ki so množično prečkale njeno mejo med begunsko krizo v letih 2015 in 2016. Kot je pojasnilo sodišče, je za te osebe treba šteti, da so ne glede na izredne okoliščine nezakonito prečkale zunanjo mejo Hrvaške.