EU poziva Turčijo h konkretnim pozitivnim korakom glede vladavine prava

Bruselj, 25. julija - EU je danes v Bruslju Turčijo opozorila, da so za napredek v odnosih nujni konkretni pozitivni koraki na področju vladavine prava, temeljnih svoboščin in v dvostranskih odnosih s članicami EU. Turčija pa opozarja, da ni le soseda, temveč tudi kandidatka za članstvo v EU, in poziva k odprtju novih pogajalskih poglavij.