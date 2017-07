Srečanje EU in Turčije v senci spora med Berlinom in Ankaro

Bruselj, 25. julija - Visoki predstavniki EU in Turčije bodo danes v Bruslju razpravljali o odprtih vprašanjih med stranema v senci zaostrovanja napetosti med Berlinom in Ankaro. EU skrbi, ker Turčija drsi stran od evropskih vrednot, a obenem se zaveda nujnosti sodelovanja z veliko sosedo na področju energije in migracij ter v boju proti terorizmu.