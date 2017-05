Zveza Lions klubov Slovenije s prireditvijo Objem obeležuje 100-letnico lionizma

Ljubljana, 26. maja - Mednarodna Lions zveza letos obeležuje 100-letnico delovanja, v Sloveniji pa je Zveza Lions klubov prisotna že 27 let. V tem času so izpeljali številne projekte, v sklopu katerih so zbirali sredstva za slepe ter zbrali 1000 ton hrane za socialno ogrožene. Osrednja prireditev Objem ob jubileju lionizma bo potekala v soboto v središču prestolnice.