Lioni lani s svojim projektom razdelili 270 ton hrane

Maribor, 9. februarja - Slovenski Lioni že nekaj časa v sodelovanju s trgovskimi centri izvajajo humanitarni projekt Donirana hrana, s katerim po zaprtju trgovin vsak dan prevzemajo hrano in jo dostavljajo prejemnikom v zbirne centre, razdelilnice in socialne ustanove. Lani so po besedah guvernerja Zveze Lions klubov Slovenije Gregorja Pajiča razdelili 270 ton hrane.