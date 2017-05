Vrhnika, 25. maja - V vrhniškem podjetju Kemis so na dan požara skladiščili 1402 ton odpadkov, od tega dobrih 948 ton nevarnih odpadkov. Od vseh nevarnih odpadkov jih je zgorelo dobrih 456 ton. STA objavlja tabeli odpadnih snovi nad 20 ton, ki so zgorele in ki niso zgorele v požaru.