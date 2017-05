Analize tal po požaru v Kemisu med drugim razkrile dolgotrajno okoljsko obremenjenost vrhniškega konca

pripravila Mojca Zorko

Ljubljana, 24. maja - Pristojni po prvih analizah tal po požaru v Kemisu ugotavljajo, da so primerna za vrtnarjenje, so pa ugotovili tudi dolgotrajno okoljsko obremenjenost vrhniškega konca. Župan Vrhnike Stojan Jakin je zaskrbljen. Meni pa, da pri požaru država ni odigrala prave vloge. Delno se s tem strinja premier Miro Cerar, ki pravi: "To se ne sme več ponoviti".