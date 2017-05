Starejši ljudje so vse bolj finančno odvisni od svojcev

Ljubljana, 25. maja - Ne le nesprejemljivo, žaljivo je, da morajo otroci plačevati za oskrbo svojih staršev, da bi na stara leta dostojno živeli, so menili v današnji razpravi Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Po besedah sekretarja skupnosti Jake Bizjaka je to "neskladno z vsemi idejami socialne države". Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe je nujna, so sklenili.