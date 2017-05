V DeSUS in SD pričakujejo uskladitev zdravstvenega prispevka s finančnim ministrstvom

Ljubljana, 24. maja - V DeSUS in SD so za neresno in nenavadno označili potezo ministrstva za zdravje, ki je del zakona o zdravstvenem varstvu predstavilo javnosti, medtem ko koalicija z njim ni seznanjena. Sicer pa pričakujejo, da bo predlog, ki za zdaj predvideva 2,1-odstotni zdravstveni prispevek, usklajen s finančnim ministrstvom in da se bo vrnil v javno razpravo.