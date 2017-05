Priporočila SDS v zvezi z zdravstvom niso prepričala večine poslancev

Ljubljana, 25. maja - Priporočila v zvezi s problematiko zdravstva, ki so jih predlagali v SDS, danes na seji DZ niso naletela na večinsko podporo. V razpravi so se koalicijski poslanci izrekli proti priporočilom, v opoziciji pa so stanje zdravstva ocenili kot kritično. Sicer je že odbor DZ za zdravstvo sklenil, da priporočila niso primerna za nadaljnjo obravnavo.