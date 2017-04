Vlada nasprotuje več predlogom opozicije

Ljubljana, 26. aprila - Vlada se je na današnji seji opredelila do več predlogov opozicije. Kot so sporočili, ne podpira predloga novele zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam ter predloga novele zakona o socialnem varstvu. Nasprotuje tudi predlogu o vključitvi mladih v ESS in zavrača očitke glede problematike zdravstva.