Za dopolnitve zakona o pravilih cestnega prometa in spremembe zakona o motornih vozilih zakonodajni postopek končan

Ljubljana, 24. maja - Državni zbor je s 47 glasovi za in 29 proti odločil, da predlagana dopolnitev zakona o pravilih cestnega prometa, ki jo je vložila skupina poslancev SDS, ni primerna za nadaljnjo obravnavo. S 46 glasovi za in 30 proti so sprejeli enak sklep tudi za spremembe zakona o motornih vozilih, ki jih je prav tako predlagala SDS.