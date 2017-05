Uporabo modre luči s sireno na osebnih vozilih gasilcev ob SDS podpirajo še v NSi

Ljubljana, 24. maja - Predlogu, da bi gasilcem na poti v gasilsko enoto, ko se odzovejo pozivu na intervencijo, omogočili uporabo modre luči in zvočnega signala na osebnih vozilih, v koalicijskih strankah in ZL niso naklonjeni. Dopolnitvi zakona o pravilih cestnega prometa, ki jo je vložila skupina poslancev SDS, so danes podporo ob SDS izrekli le še v NSi.