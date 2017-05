Današnji sestanek o ceni toplotne energije v Šaleški dolini informativne narave

Šoštanj, 24. maja - Predstavniki Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) in občin Šaleške doline so danes na sestanku v Tešu govorili o nedavno povišani prodajni ceni za toplotno energijo. Kot so po sestanku za STA pojasnili na HSE, je bil sestanek informativne narave, bosta pa Teš in Komunalno podjetje Velenje ponovno pregledala vhodne podatke za izračun cene.