Šaleška dolina soglasno proti višji ceni za toplotno energijo

Velenje, 18. maja - Svetniki Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj so na današnji skupni izredni seji soglasno nasprotovali dvigu cene toplotne energije in se ob tem zavzeli za razkritje vseh v ceni upoštevanih podatkov. Od HSE oz. države pričakujejo izpolnitev zavez glede povračila škode zaradi obremenitev okolja zaradi Teša, v zvezi s tem napovedujejo tudi zakon.