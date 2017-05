Predlog o zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami gre naprej brez glasu proti

Ljubljana, 24. maja - Predlog zakona o zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki ga je v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisano Jasno Murgel iz SMC, je primeren za nadaljnjo obravnavo, je brez glasu proti sklenil DZ. Predlog sistemsko ureja to področje in zagotavlja večdisciplinarno obravnavo otrok in njihovih družin.