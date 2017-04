Predlog zakona o zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami vložen v DZ

Ljubljana, 13. aprila - Skupina poslank in poslancev je danes v parlamentarni postopek vložila predlog zakona o celostni zgodnji obravnavni predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Z njim želijo zagotoviti večdisciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami v obdobju od rojstva do vstopa v osnovno šolo, poseben poudarek pa predlog daje podpori in pomoči družini.