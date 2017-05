Rotary klub Celje praznuje desetletnico delovanja

Celje, 23. maja - Rotary klub Celje - Barbara Celjska v teh dneh praznuje desetletnico delovanja. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal dosedanji predsednik kluba Henrik Dvoršak, so v 10 letih delovanja zbrali in razdelili 225.000 evrov. Letos pa pričakujejo, da bodo zbrali od 19.000 do 20.000 evrov.