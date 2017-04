Rotary z umetniško dobrodelno kolonijo na Bledu

Bled, 15. aprila - V organizaciji Rotary kluba Logatec ta teden na Bledu poteka mednarodna umetniška in dobrodelna kolonija Umetniki v Rotary. Na šestdnevni likovni koloniji, ki se zaključuje v nedeljo, sodeluje 14 umetnikov iz Slovenije in Makedonije. Njihova umetniška dela bodo prodali na dražbi in izkupiček namenili v dobrodelne namene.