Dežman opozoril na nevzdržen položaj komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč

Ljubljana, 23. maja - Predsednik komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč Jože Dežman je v javnem sporočilu gospodarskemu ministrstvu, vladi in predsedniku republike opozoril, da se je komisija znašla v položaju, ko zakonskih in poslovniških obveznosti ne more izpolnjevati. Grozi ji, da letošnjega programa ne bo mogla izvesti, je poudaril.