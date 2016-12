Leto 2016: Po več kot sedmih letih od vstopa v Barbara rov do pokopa na Dobravi

pripravil Bojan Šuštar

Ljubljana, 31. decembra - Leto 2016 ostaja del nacionalnega spomina tudi zaradi 27. oktobra, ko je bila v spominskem parku na mariborskem pokopališču Dobrava slovesnost ob pokopu več kot 700 žrtev povojnih pobojev, katerih posmrtne ostanke so našli v rudniškem jarku Barbara rov v Hudi Jami pri Laškem. Od vstopa v rov 3. marca 2009 do pokopa je minilo več kot sedem let.