Na Delu podpisali novo podjetniško kolektivno pogodbo

Ljubljana, 23. maja - Vodstvo družbe Delo, Sindikat novinarjev Dela in Sindikat Pergam - Delo so danes podpisali novo podjetniško kolektivno pogodbo. V izvršnem odboru hišnega novinarskega sindikata so ocenili, da s pogodbo "novinarji niso ostali povsem brez kolektivnih pravic". Obenem v novinarskih vrstah računajo na izboljšanje socialnega dialoga z vodstvom družbe.