Leto 2016: Neprijazno do slovenskih medijev

pripravil Bojan Šuštar

Ljubljana, 28. decembra - Odhajajoče leto 2016 je bilo za slovenske medije neprijazno. Medijske hiše so se soočale z zategovanjem pasu in odpuščanji, stanovske organizacije skrbi vse slabši položaj novinarjev in uredništev. Predlog medijske strategije je razočaral zainteresirano javnost. Vedrejša zgodba pa je povezana z RTVS, ki se je spopadel s problemom prekarnega dela.