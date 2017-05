Ravni delcev PM10 po požaru v Kemisu so se preko noči precej znižale

Ljubljana, 17. maja - Ravni delcev PM10 v zraku, ki jih po požaru v vrhniškem Kemisu meri Agencija RS za okolje, so se preko noči precej znižale. Najvišjo koncentracijo delcev so namerili v torek ob 16. uri, ko so izmerjene koncentracije dosegle 219 mikrogramov na kubični meter. Opolnoči so jih namerili le še osem, danes ob 10. uri pa 66 mikrogramov na kubični meter.