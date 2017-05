V Umagu vse nared za prvi Sea Star festival

Umag, 26. maja - Po četrtkovem ogrevanju se bo nocoj v Umagu še uradno začel prvi festival Sea Star, ki v istrsko obmorsko mestece prinaša utrip festivala Exit. Med vrhunci petkovega in sobotnega dogajanja v kompleksu Stella Maris bodo The Prodigy, Paul Kalkbrenner in Fatboy Slim, med slovenskimi imeni pa bodo mednarodno priznani DJ Umek ter mladi upi Matter.