Na prvem festivalu Sea Star v Umagu The Prodigy in Fatboy Slim

Umag, 7. maja - V kompleksu Stella Maris v Umagu bo v organizaciji ekipe festivala Exit med 25. in 28. majem potekal prvi festival Sea Star. V štirih dneh bo na festivalu na šestih odrih nastopilo več kot 70 izvajalcev. Med priznanimi imeni bodo The Prodigy, Paul Kalkbrenner, Fatboy Slim, Dubioza Kolektiv in Umek.