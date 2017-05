Pahor želi z Guterresom spregovoriti predvsem o razmerah v regiji

New York, 22. maja - Predsednik Borut Pahor se bo danes na sedežu ZN v New Yorku pred svečanim sprejemom v čast 25. obletnice slovenskega članstva v ZN srečal s predsednikom Generalne skupščine ZN Petrom Thomsonom s Fidžija in generalnim sekretarjem ZN Portugalcem Antoniom Guterresom. Predsednik želi govoriti predvsem o prizadevanjih za stabilizacijo Zahodnega Balkana.