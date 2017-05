Pahor v New Yorku na slovesnosti ob 25-letnici slovenskega članstva v ZN

New York, 22. maja - V New Yorku bo danes slovesnost ob 25-letnici članstva Slovenije v ZN, ki se je bo udeležil tudi predsednik Borut Pahor. Srečal se bo tudi z generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresom, že v nedeljo pa je podelil odlikovanja pripadnikom ameriške obalne straže, ki so aprila reševali mornarje na poškodovani slovenski tovorni ladji.