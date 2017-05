ESS danes o Beli knjigi o prihodnosti Evrope in evropskem stebru socialnih pravic

Ljubljana, 22. maja - ESS bo na današnji seji obravnaval Belo knjigo o prihodnosti Evrope in evropski steber socialnih pravic. Dogodek je zamišljen kot posvet s socialnimi partnerji, predstavniki civilne družbe in zainteresirano javnostjo o dokumentih, ki jih je Evropska komisija razgrnila kot podlago za razpravo o prihodnosti EU na različnih področjih do leta 2025.