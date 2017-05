Bruselj sprožil premislek o priložnostih in pasteh globalizacije

Bruselj, 10. maja - Evropska komisija je danes sprožila premislek o priložnostih in pasteh globalizacije ob ključnem cilju: enakomerno porazdeliti koristi. "Protekcionizem ne prinaša zaščite, izolacionizem pa prinaša osamitev. In kdor je osamljen, bo ostal zadaj in bo zamudil mnogo priložnosti," je izziv ponazoril prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans.