Države G20 napovedale učinkovite ukrepe proti epidemijam po svetu

Berlin, 20. maja - Ministri za zdravje držav članic 20 vodilnih gospodarstev svet (G20) so danes napovedali učinkovite ukrepe proti zajezitvi morebitnih novih epidemij in drugih zdravstvenih tveganj. Kot so se dogovorili, bodo poslej pripravili skupne vaje, na kateri bodo pripravili simulacije izbruha hudih nalezljivih bolezni in preizkusili odzivnost.